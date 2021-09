Book of Travels, il particolare 'TMORPG' sulle orme di Journey ha una data per l'Accesso Anticipato

Book of Travels è un progetto molto particolare di Might and Delight, finanziato su Kickstarter nel 2019: si tratta di un cosiddetto TMORPG, ossia un Tiny Multiplayer Online Role Play Game. Il gioco è ispirato alle classiche avventure ruolistiche su "carta e penna" e, come un buon RPG vuole, sarà possibile creare il proprio personaggio e condurlo attraverso la sua avventura. Dopo un lungo periodo di sviluppo, è stato finalmente annunciato che il gioco entrerà in Accesso Anticipato a partire dall'11 ottobre su PC, via Steam.

Il particolare aspetto grafico condurrà i giocatori in un mondo fantastico ma anche potenzialmente pericoloso, in cui però i combattimenti saranno evitabili. Il sistema di comunicazione tra i giocatori, che potranno incrociarsi durante l'esplorazione, è in parte ispirato a quello di Journey di thatgamecompany e sarà basato sull'utilizzo di particolari simboli. Il gioco inoltre avrà una struttura a stagioni, denominate "Capitoli", che dovrebbero durare, a detta degli sviluppatori, 2 anni.

L'aspetto predominante del titolo sarà quello esplorativo, dal ritmo compassato e contemplativo, e i giocatori avranno la libertà di decidere il proprio obiettivo, che potranno perseguire da soli o con altri avventurieri incontrati lungo la via.

Fonte: rockpapershotgun