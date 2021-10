Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone nel trailer del battle pass della stagione 6

Activision ha pubblicato un trailer del Battle Pass prima della data di inizio del 7 ottobre della Stagione 6 di Call of Duty. Il video mostra le nuove skin, armi e cosmetici che i giocatori possono aspettarsi con questo nuovo pass di 100 livelli sia per Black Ops Cold War che per Warzone.

Alex Mason arriverà come operatore all'interno del pass premium. La skin dell'operatore viene sbloccata istantaneamente al livello 0, mentre la sua colorata skin Aurora Borealis viene sbloccata al livello 100.

Il trailer presenta anche le due nuove armi nei livelli gratuiti del Battle Pass della Stagione 6. Il 410 Ironhide è un fucile a leva che si guadagna al livello 15 e il Grav è un fucile d'assalto completamente automatico che si sblocca al livello 31.

Inoltre, i giocatori possono guadagnare skin per veicoli, progetti di armi e altro ancora. Ci sono anche punti COD che possono essere guadagnati. Sono disponibili fino a 300 punti COD da vari livelli gratuiti, che dovrebbero aiutare con l'acquisto di futuri pass battaglia, e altri 1.000 punti sono disponibili nei livelli a pagamento del pass.

Una nota interessante sui dettagli del Battle Pass della Stagione 6 è che Activision menziona che nel Battle Pass sono in arrivo "informazioni classificate" e suggerisce di essere preparati per la guerra il 12 ottobre.

