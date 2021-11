Call of Duty 2023 sarà un nuovo Black Ops per un insider molto credibile

Nemmeno il tempo di giocare l'appena uscito Call of Duty: Vanguard che si pensa ai prossimi. Il lavoro Sledgehammer Games ha avuto per lo più una valutazione positiva, nonostante una campagna molto breve e poco approfondita e un multiplayer ancora agli inizi ma promettente. L'alternanza dei team di Activision comunque prosegue, e dopo Cold War, Treyarch potrebbe tornare nel 2023 con un nuovo Black Ops.

Questo almeno è quanto riporta RalphsValve, un leaker abbastanza affidabile, su Twitter. Dopo il presunto ritorno della serie Modern Warfare il prossimo anno, a quanto pare il 2023 segnerà il ritorno di Call of Duty: Black Ops, ambientato in un futuro prossimo, simile per certi versi a Battlefield 2042 ma anche agli ultimi capitoli del franchise. Dopo il debutto in piena guerra fredda infatti, ci si è spostati sempre più avanti, con gadget sempre più fantasiosi.

Similar to the setting seen in Battlefield 2042, setting itself in the near future. — Ralph (@RalphsValve) November 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nonostante ovviamente non ci sia nulla di certo, incrociando alcune info, come il ritorno di Treyarch per il 2023 e il fatto che il franchise Black Ops sia sviluppato da loro, potrebbero esserci buone possibilità che arrivi. Che arrivi sono l'online come per il rivale di sempre? Dovremmo attendere un bel po' per scoprirlo.

Fonte: PSU.com