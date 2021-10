Call of Duty Warzone e la piaga dei cheater spiegata da un hacker: lo faccio perché lo fanno tutti gli streamer

Lo YouTuber JoeWo ha parlato con un hacker di Warzone per capire perché contribuiscono al problema del battle royale con l'uso di cheat e l'hacker ha puntato il dito contro gli streamer.

Il cheating è un problema ricorrente nelle strade di Verdansk da oltre un anno. Con Vanguard che introduce un nuovo sistema anti-cheat, questo problema potrebbe essere eliminato, ma non prima di novembre.

La star di Warzone JoeWo si è imbattuta in un hacker e ha avuto una conversazione con lui. Si scopre che pensa che anche gli streamer imbroglino.

Per chi non lo sapesse, ci sono state un sacco di polemiche intorno a ZLaner e ad altri streamer che sono stati accusati di usare cheat.

JoeWo si stava lanciando in partite da solista per divertirsi un po' quando si è imbattuto in un cheater. Dopo la partita, ha deciso di invitarlo nella sua lobby per una chiacchierata e ha chiesto perché bara.

L'hacker ha risposto alla domanda di JoeWo, dicendo che lo fa perché lo fanno gli streamer.

I had a conversation with a cheater w/ a 1.04 KD before hacks and here is what he had to say: pic.twitter.com/03QuDItwRa — NRG JoeWo (@AverageJoeWo) October 4, 2021

JoeWo ha concluso dicendo che questa è una carriera e questi streamer stanno riversando ore della loro vita in questo gioco per diventare i migliori, e le persone devono accettare di essere brave in Warzone senza bisogno di barare.

Fonte: Dexerto.