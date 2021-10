Choo-Choo Charles è uno strano gioco horror in cui si combatte un treno-ragno malvagio di nome Charles

Choo-Choo Charles di Two Star Games è certamente un horror un po' atipico, che propone alcuni elementi piuttosto originali e inaspettati. Nel gioco, in prima persona con una struttura open-world, ci si ritrova a dover combattere contro un malvagio treno-ragno di nome Charles, a bordo del proprio mezzo.

Sarà possibile migliorare il proprio treno esplorando l'isola in cui ci si trova, ma prestando attenzione alla costante minaccia rappresentata dal treno Charles, il cui desiderio è naturalmente mangiare il protagonista.

Le premesse narrative di Choo-Choo Charles si basano sul fatto che il giocatore viene incaricato dagli abitanti dell'isola di aiutarli a liberarsi di questa creatura terribile che infesta il territorio. Nessuno sa da dove proviene, l'unica certezza è che viene chiamato Charles dai locali e che gradisce nutrirsi di carne umana.

Per migliorare il proprio mezzo di trasporto, un treno giallo, sarà necessario esplorare l'isola e raccogliere oggetti utili, per aumentare velocità, armatura e potenza di fuoco, ma sarà altrettanto fondamentale tenere gli occhi aperti, poiché Charles potrebbe essere in agguato dietro ogni angolo.

Choo-Choo Charles è previsto in uscita su PC via Steam nel primo quarto del 2022.

Fonte: Eurogamer.net