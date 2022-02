Cyberpunk 2077, la versione next-gen giocata in diretta alle 21:30!

Nella giornata di ieri, CD Projekt RED ha finalmente reso disponibili le versioni next-gen di Cyberpunk 2077, che grazie all'hardware di PS5 e Xbox Series S|X sembra raggiungere anche su console delle prestazioni paragonabili a quelle su PC.

L'update arriva in concomitanza con la patch 1.5 del gioco, che introduce alcune novità in termini di contenuti di gioco, come la possibilità di acquistare un appartamento o ristrutturare quello di V nel Megabuilding H10. È ora possibile modificare l'aspetto di V durante una run, e l'editor offre nuove possibilità di personalizzazione del personaggio. L'aggiornamento applica inoltre una gran mole di interventi all'IA dei passanti e dei nemici, segna l'esordio di un nuovo sistema di guida, e modifica profondamente l'economia in-game di Cyberpunk 2077 oltre che il suo impianto RPG, al punto che molti perk degli alberi delle abilità sono stati del tutto rivoluzionati.

Per dare uno sguardo a tutte queste novità, Gianluca ci porterà ancora una volta a Night City per un'imperdibile diretta che farà luce sulle condizioni attuali del gioco su console next-gen. L'appuntamento è fissato per le 21:30, direttamente sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui sotto e sul nostro sito!

