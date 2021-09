Cyberpunk 2077 ha un nuovo quest director: il creatore della quest 'Il Barone Sanguinario' di The Witcher 3

Mentre CD Projekt RED continua a lavorare sulle prossime correzioni ed espansioni per Cyberpunk 2077, le cose si stanno muovendo all'interno del team di sviluppo. Lo studio polacco aveva recentemente reclutato modder di talento dal gioco per aiutarli a correggere bug e creare mod. Ancora più recentemente, Paweł Sasko, lead quest designer per Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, è ora salito al rango di Quest Director.

Paweł Sasko è un vero veterano in questo campo e ha già mostrato le sue abilità di scrittura sul fenomenale Action-RPG The Witcher 3. Tra le altre missioni iconiche, è la mente dietro l'arco narrativo de "Il Barone Sanguinario". Coloro che hanno giocato a The Witcher 3 sanno che questa è una delle missioni più complesse e interessanti del gioco.

L'innegabile talento di Sasko potrebbe quindi essere impiegato per lavorare a nuove missioni ed archi narrativi che espanderanno il mondo di Cyberpunk 2077 e che potrebbero essere sullo stesso livello di quelle di The Witcher 3. Anche Sasko si è dimostrato molto coinvolto nel progetto, trasmettendo in streaming Cyberpunk 2077 ogni domenica e rispondendo alle domande dei fan.

Absolute nobody 17 years later ? pic.twitter.com/pIdE3p8jJS — Pawe? Sasko (@PaweSasko) September 27, 2021

Cyberpunk 2077 è ora disponibile per PC, PS4, Stadia e Xbox One. Le versioni PS5 e Xbox Series X sono in fase di sviluppo e dovrebbero uscire entro la fine di quest'anno.

Fonte: GameRant