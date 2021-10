Cyberpunk 2077 upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S? CD Projekt non si aspetta un 'effetto wow' per le vendite

L'Amministratore Delegato di CD Projekt, Adam Kicinski, ha parlato di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S (con upgrade next-gen) in una riunione con gli azionisti.

In questa occasione, il dirigente della compagnia ha invitato tutti a non aspettarsi un'impennata delle vendite per Cyberpunk 2077.

Stando a quanto dichiarato da Kicinski, nessuno dovrebbe aspettarsi un "effetto wow" per le vendite quando sarà lanciato l'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X/S. La compagnia, invece, ritiene che l'upgrade possa portare a un graduale miglioramento.

"In futuro potrebbe esserci un miglioramento per quanto riguarda la percezione del gioco da parte dei fan, lo credo davvero. Ma penso anche che non assisteremo a un 'effetto wow' per le vendite di Cyberpunk 2077 e credo sia più probabile un loro graduale aumento".

Al momento, non sappiamo con precisione quando sarà lanciato l'upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 ma in molti credono che arriverà entro la fine dell'anno.

Fonte: Bloomberg.