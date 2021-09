Cyberpunk 2077 vi sono piaciute storia e quest? CD Projekt vuole il feedback dei fan

Le conversazioni sui videogiochi su Twitter possono spesso diventare tossiche quando si discute di un titolo che crea divisioni. Giochi come The Last Of Us Part II hanno sperimentato questo durante i suoi primi mesi dal lancio. Nonostante ciò, il Lead Quest Designer di Cyberpunk 2077 ha chiesto ai fan su Twitter un feedback sulle missioni del gioco, sperando di scoprire cosa funziona, cosa no e perché.

Nonostante il lancio di Cyberpunk 2077 abbia diviso i giocatori, molti fan vedono ancora del potenziale nel titolo e credono che alla fine potrebbe raggiungere quella grandezza che si aspettavano con più aggiornamenti. Pawel Sasko, il lead quest designer di Cyberpunk 2077, ha chiesto su Twitter un feedback sulle numerose quest del gioco. Le missioni menzionate positivamente erano quelle che avevano una trama avvincente e ricca di narrativa come Sinnerman, la serie di missioni Aldecaldos e la serie di missioni che coinvolgeva River Ward. Le missioni che venivano spesso presentate come quelle che necessitavano di miglioramenti erano le missioni secondarie di Cyberpsychos in cui erano coinvolti meno storia e più combattimenti.

Molti fan hanno trovato le questline di Cyberpsychos generalmente dimenticabili ed erano più interessati alle questline che hanno ulteriormente immerso i giocatori nel mondo di gioco. Nonostante sia un titolo divisivo, i fan vogliono ancora vedere l'evoluzione di Cyberpunk 2077 e questo è parte del motivo per cui su Twitter si è intavolata una sana discussione.

Currently working on a retrospective look at #Cyberpunk2077 quests for my team: going to analyze the reception of our players -- the goal is to improve, identify what worked well, what didn't, and why.



Could you help? Write what #Cyberpunk2077 Quest has really stayed with you?? pic.twitter.com/a7hspB77ki — Pawe? Sasko (@PaweSasko) September 25, 2021

Sebbene le missioni nei grandi titoli open world possano essere difficili da rendere coinvolgenti, Cyberpunk 2077 ha molte grandi missioni tra cui "Heroes" e altre menzionate nel post. Gli sviluppatori che chiedono feedback sulle missioni, dimostrano che il team è ancora molto impegnato nel miglioramento del titolo.

Gli sviluppatori stanno ancora lavorando attivamente su Cyberpunk 2077 sperando di migliorarlo secondo gli standard che i fan si aspettavano inizialmente, ma non è confermato quando questi aggiornamenti o miglioramenti arriveranno, poiché la roadmap di Cyberpunk 2077 è ancora poco chiara.

Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Ganerant.