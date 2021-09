Days Gone sarà protagonista di un video 'dietro le quinte' targato Sony Bend Studio

Days Gone è uscito da tempo ormai, ma sembra che Sony Bend Studio abbia in cantiere qualcosa di nuovo per il gioco. Attraverso l'account Twitter ufficiale dello studio, arriva un annuncio legato proprio a Days Gone.

"A partire da domani 29 settembre alle 21:00 (orario italiano in questo caso), mostreremo qualcosa di mai visto prima su Days Gone. Un video dietro le quinte. Tenete d'occhio il nostro canale YouTube per la prima parte. Non vediamo l'ora di mostrarvelo" recita il tweet. Lo studio parla di una prima parte, pertanto è lecito pensare che ci saranno più video dietro le quinte dedicate al gioco.

Attualmente non sappiamo cosa trattino questi video, ma non dovremo aspettare molto dato che la prima parte verrà mostrata proprio questa sera alle 21. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet pubblicato dallo studio.

Starting tomorrow at 12PM PDT, we are dropping some never before seen #DaysGone: Behind the Scenes footage. Keep an eye out here and on https://t.co/zjjV46xkDw for part one. We can't wait for you to see it! pic.twitter.com/GtHUmm6XH6 — Bend Studio (@BendStudio) September 28, 2021

Sony Bend Studio sembra stia lavorando ad un nuovo gioco che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere elementi multiplayer.