Death Stranding Director's Cut vittima di review bombing per essere ancora...'un simulatore di camminata'

Death Stranding Director's Cut è disponibile da circa una settimana ormai su PlayStation 5. Il gioco non solo aggiorna la grafica per sfruttare tutto il potenziale della console next-gen, ma aggiunge anche nuovi contenuti giocabili.

Tutte queste novità tuttavia potrebbero aver dato la falsa impressione ai giocatori di un gameplay rivoluzionato, cambiando quindi la meccanica di base di Death Stranding. Ovviamente così non è stato e ora, i giocatori su Metacritic stanno bombardando di recensioni negative il gioco. Molte lamentele sono le stesse fatte al gioco lanciato originale quando è stato lanciato nel 2019.

Tra queste troviamo recensioni come questa: "La nuova versione è ancora un noioso simulatore di camminata con un gameplay interessante vicino allo zero". Non solo, ma diversi giocatori si stanno lamentando anche delle nuove meccaniche aggiunte con il Director's Cut, affermando che il tutto rende il gioco fin troppo facile. Al momento della scrittura, con un totale di 331 recensioni, il gioco su Metacritic ha una media del 6.

Alcune delle recensioni negative.

Fonte: The Gamer