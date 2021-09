Death Stranding, Mass Effect e Nier Automata tra i giochi con la miglior animazione di corsa per i fan

Molto spesso i giochi vengono classificati dai giocatori a seconda di feature più o meno interessanti: questa volta, un lungo thread di ResetEra si è focalizzato sui giochi che hanno la miglior animazione di corsa. Si scopre così che tra i vincitori troviamo Death Stranding, Nier Automata, Mass Effect e Jedi Fallen Order.

Nel thread un gioco che viene menzionato molte volte è Nier Automata con 2B e 9S che hanno un'azione di corsa e sprint che piace ai gioatori. Anche Metal Gear Rising Revengeance è uno dei giochi più discussi del thread. Per quanto riguarda le animazioni un po' più realistiche, troviamo citato spesso anche Death Stranding, con Sam che si muove su e giù per le colline in modo molto realistico.

Anche Final Fantasy XV è uno dei giochi preso in esame molto spesso, con i video che mostrano Noctis correre per il mondo di gioco seguito dai suoi amici. Tra gli altri giochi menzionati per le loro animazioni di corsa troviamo Assassin's Creed 3, Watch Dogs 2 e Shadow of the Colossus.

Ora la domanda la giriamo a voi: qual è il gioco con la migliore animazione di corsa/sprint? Fatecelo sapere nei commenti.