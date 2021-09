Death Stranding nella vita reale: Hideo Kojima usa la borsa come un BB quando si trova da solo in un negozio

Hideo Kojima ha rivelato che, quando si trova da solo all'interno di un negozio, usa la sua borsa come... un BB di Death Stranding!

Il famoso sviluppatore ha ammesso su Twitter che a volta "fa finta" di essere in Death Stranding. Ma il suo messaggio ha un significato ben preciso, in quanto legato a un "senso di estinzione dell'umanità".

"Oggi sono entrato in un negozio dove tutte le macchine erano senza personale (auto-checkout) e ho sentito un po' la "sensazione di estinzione umana" perché non c'era nessuno nel negozio", scrive Kojima.

"Dato che non c'era nessuno nel negozio, mi sono sentito come se fossi nel mondo di Death Stranding, quindi ho portato la mia borsa dalla spalla in avanti come se fosse un BB. Lo faccio spesso".

Since there's no one at the store, I feel like I'm at a Death Stranding world, so I bring my bag from my shoulder to the front as if it were BB. I often do this. https://t.co/pdAXqfzypU — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Death Stranding, come saprete, parla di "persone lontane", della mancanza di contatti e, fondamentalmente, lo stesso sviluppatore ha vissuto un'esperienza simile all'interno di un negozio senza personale.

Vi ricordiamo che Death Stranding Director's Cut, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è da poco disponibile su PS5.

Fonte: Twitter.