Deathloop tanti video mostrano i modi più bizzarri per uccidere i nemici

Deathloop è l'ultima fatica di Arkane Studios ed è uscito da qualche giorno. Oltre alla spettacolare ambientazione che ci catapulta sull'isola di Blackreef, il gioco offre davvero tantissimi modi per uccidere i nemici che troveremo lungo la strada.

Ci sono diversi poteri che ci vengono in aiuto come l'invisibilità ed il teletrasporto, ma i giocatori hanno a disposizione un vero e proprio arsenale di potenziamenti che consentono di compiere omicidi davvero intelligenti e molto divertenti. Attraverso le invasioni PvP del gioco, i giocatori hanno avuto l'opportunità di testare un repertorio letale.

Qui di seguito potete dare uno sguardo ad una serie di video in cui i giocatori non solo usano le proprie abilità per far fuori i nemici ma sfruttano trucchetti e l'ambiente circostante per un maggiore divertimento.

Deathloop è disponibile per PlayStation 5 e PC.

Fonte: Kotaku