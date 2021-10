Demon's Souls Remake incredibile ma vero: il 30% dei giocatori non ha superato il primo boss!

Il remake di Demon's Souls a opera di Bluepoint è stato sicuramente un successo, in parte per la qualità eccelsa della riedizione del lavoro originale From Software, in parte per una reale offerta in grado di portare varietà nel parco titoli PlayStation 5.

Quest'ultima affermazione non è da prendere alla leggera: abbiamo già parlato delle ottime vendite del titolo, ma la mancanza di alternative per testare le nuove caratteristiche tecniche di PlayStation 5 ha probabilmente spinto giocatori casual verso un titolo non proprio user friendly. Se da un certo punto di vista è un bene, facendo scoprire questa perla a chi normalmente gioca tutt'altro, dall'altro potrebbe averli intimoriti al tal punto da aver abbandonato Demon's Souls già davanti a Falange, il primo ─ vero ─ bosso del titolo.

Sembra incredibile, ma circa il 30% dei giocatori (stimabile in circa 420.00), è ancora ferma lì, davanti a un boss che può essere affrontato anche a occhi chiusi, con una mano mentre inseguiti da un leone sulla cima di un missile. Falange, è a dir la verità un nemico interessante sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista delle meccaniche, visto che spinge il giocatore a trovare una moltitudine di modi per affrontarlo. E il gioco ne suggerisce anche qualcuna, ma si sa, i souls parlano solo a chi vuole ascoltare.

Durante il nostro soggiorno al castello di Boletaria infatti, troviamo molte bombe e affrontiamo anche minion di Falange con cui possiamo far pratica. È tutto design per addestrarci alla boss fight eppure, c'è chi ha trova difficoltà. C'è un altro dato interessante: al suo debutto, su PlayStation 3, i giocatori in grado di avanzare oltre Falange sono stati circa l'80%. Che i videogiocatori non siano più abituati alle vere difficoltà? Sarebbe materiale per un editoriale.

