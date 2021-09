Demon's Souls Remake per PS5 ha venduto più di 1,4 milioni di copie

Una delle notizie più importanti della giornata è sicuramente l'acquisizione di Bluepoint Games da parte di Sony, con il team che negli anni ha saputo farsi molto apprezzare in ambito remake che così entra all'interno dei PlayStation Studios dopo tanti rumor e supposizioni.

La notizia è anche stata accompagnata dalla conferma da parte di Sony dei numeri fatti registrare da Demon's Souls a livello di copie vendute. Ecco il passaggio che svela i dati di vendita dell'esclusiva PS5:

"Bluepoint e PlayStation hanno lavorato a stretto contatto per anni ma la notizia dell'acquisizione arriva dopo l'ultimo lancio di successo dato che Sony ha confermato che Demon's Souls ha venduto più di 1,4 milioni di unità dal lancio".

Sicuramente non si tratta di numeri astronomici ma considerando il genere e l'uscita su una console che non può di certo sfoggiare una diffusione impressionante come PS4, Sony è molto probabilmente soddisfatta anche per i risultati commerciali del titolo oltre che per l'ottimo lavoro svolto a livello di sviluppo e per la positiva accoglienza della critica.

Fonte: IGN.com