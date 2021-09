Destiny 2 che funziona su una calcolatrice è la folle idea di un fan

Un giocatore di Destiny 2 ha scoperto un modo per riuscire a far funzionare il titolo di Bungie anche su una calcolatrice grazie all'aiuto di Google Stadia. Tutto è cominciato da un tweet: "Ho un po' di tempo libero prima del lavoro. Vediamo se riesco a far funzionare Destiny 2 su una calcolatrice".

Dopo qualche tempo l'utente Twitter è ritornato a scrivere, affermando di esserci riuscito: Destiny 2 funziona su una calcolatrice Texas Instruments TI-Nspire CX. "Ce l'ho fatta! Prossimamente pubblicherò anche un video" ha scritto. Ovviamente questo esperimento ha attirato la curiosità di diversi fan del gioco con una serie di domande su quali tasti schiacciare per sparare con la pistola e così via.

L'utente Twitter, come detto, è stato in grado di far girare Destiny 2 sulla calcolatrice grazie a Google Stadia. Poiché il sevizio è in grado di funzionare su qualsiasi cosa abbia una sistema operativo Android, le possibilità di giocare a Destiny 2 su bizzarri dispositivi diventano ampie. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Ora non ci resta che aspettare il video in modo da capire come è stato possibile trasferire il gioco sulla calcolatrice.

Fonte: GamesRadar