Destiny 2 altro che 'morto': il numero dei giocatori simultanei su Steam rimane positivamente alto

Fin dall'uscita di Destiny 2, il titolo di Bungie ha registrato alti e bassi: dopo nuovi contenuti ed espansioni il numero dei giocatori simultanei di solito aumenta di gran lunga, per poi scemare lentamente dopo poche settimane. Fortunatamente sembra non sia così stavolta per Destiny 2 perché il numero dei giocatori simultanei non è stato mai così alto dopo l'arrivo della Stagione dei Perduti.

Questa nuova stagione sarà l'ultima di Destiny 2 prima della prossima espansione, "La Regina dei Sussurri" che arriverà a febbraio del prossimo anno. Ora sembra che Bungie abbia trovato la formula vincente poiché al lancio della nuova Stagione, i giocatori simultanei sono passati da una media di 50.000 a una media giornaliera di oltre 100.000 giocatori, rimanendo pressoché stabile.

In questi giorni Destiny 2 riesce a raggiungere il terzo posto nelle classifiche dei giocatori simultanei su Steam, sotto a titoli evergreen come Counter-Strike: Global Offensive e DOTA 2. Sembra che non sia quindi una cosa passeggera, ma probabilmente i nuovi contenuti aggiunti con la nuova stagione stanno effettivamente piacendo ai giocatori.

Ora non ci resta che aspettare e vedere se effettivamente il numero dei giocatori aumenterà ancora, una volta che la nuova espansione sarà disponibile. La Regina dei Sussurri arriverà il 22 febbraio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Google Stadia.

Fonte: Gamepur