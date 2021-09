Diablo II Resurrected vittima di review bombing tra patch e bug

Diablo II: Resurrected è uscito da alcuni giorni e molti si stanno tuffando nel classico gioco di Blizzard. Senza dubbio, rifare un'esperienza classica e amata che è stata lanciata per la prima volta più di 20 anni fa non è un'impresa facile, ma ci sono molte cose che possono essere apprezzate. Sfortunatamente, fin dalla sua uscita, molti giocatori si sono trovati davanti ad una serie di problemi e bug.

Durante il fine settimana Blizzard ha lavorato per pubblicare la patch 9.27 che risolve un problema con la minimappa e migliora ulteriormente stabilità e prestazioni. Blizzard promette anche una soluzione per le persone che cercano di giocare su CPU che non supportano Advanced Vector Extensions, un problema legato principalmente a processori piuttosto datati.

Ora, nonostante le patch che hanno migliorato il gioco, permangono ancora gravi problemi: alcuni si lamentano che i propri personaggi rimangono praticamente bloccati, mentre altri condividono bug nuovi. Con una situazione così, i giocatori hanno iniziato a recensire negativamente il gioco su Metacritic, chiedendo a gran voce nuove correzioni. Attualmente la media di Diablo II Resurrected si attesta intorno al punteggio di 4.7.

Una piccola parte delle recensioni negative.

Ora non resta che aspettare e vedere se Blizzard lavorerà su ulteriori aggiornamenti per rendere il gioco ancora più stabile.

Fonte: Wccftech