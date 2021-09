Disco Elysium The Final Cut, il capolavoro RPG ha una data di uscita per Xbox Series X/S e Xbox One

Attraverso un comunicato stampa ZA/UM ha confermato che Disco Elysium - The Final Cut uscirà sulla famiglia di console Xbox (Serie X/S e One) dal 12 ottobre in digitale, con il lancio dell'edizione fisica il 9 novembre. Come tiene a precisare lo studio di sviluppo non si tratta di un porting, ma un'accurata ricostruzione del gioco acclamato dalla critica che include un'esperienza dell'interfaccia utente ridisegnata, opzioni di ridimensionamento dei caratteri, una migliore leggibilità e tanti miglioramenti.

Disco Elysium - The Final Cut è l'edizione definitiva dell'innovativo e pluripremiato gioco di ruolo open world con un'incredibile quantità di scelte e conseguenze. Vestirete i panni di un detective e avrete un sistema di abilità unico a vostra disposizione e un intero isolato da attraversare. Interrogate personaggi indimenticabili, risolvete casi di omicidio o accettate tangenti. Diventate l'eroe, il profeta, il pazzo, il più grande detective che il mondo abbia mai visto...o un disastro assoluto come essere umano.

The Final Cut porta gli abitanti di Revachol a una vita vibrante con l'inclusione di un milione di parole recitate professionalmente da attori di tutto il mondo. Esplorate aree invisibili, incontrate un cast ampliato di cittadini memorabili e lasciate un segno ancora più grande nel mondo, il tutto con miglioramenti del gameplay "qualità della vita" e rigiocabilità aggiunta.

La scorsa settimana lo studio aveva annunciato la data di uscita di Disco Elysium The Final Cut su Nintendo Switch ed ora il team è lieto di affermare che il gioco è disponibile su tutte le piattaforme.