Dota 2: The International 2021 dal vivo cancellato a causa del COVID-19

A causa dell'aumento dei contagi da COVID-19 in Romania, Valve ha deciso di annullare l'evento di persona per l'International Tournament 2021 di Dota 2 e trasmetterà invece un evento solo in digitale.

Valve ha condiviso la notizia confermando che tutti i biglietti saranno rimborsati, per coloro che avevano intenzione di partecipare all'evento di persona.

"Abbiamo valutato attentamente il continuo aumento dei tassi di Covid in Romania, nonché la conseguente introduzione di nuove restrizioni locali a Bucarest", ha scritto Valve. "Per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e dello staff di produzione che partecipano all'evento, abbiamo deciso di rimborsare tutte le vendite dei biglietti per l'International 2021".

"Non volevamo altro che accogliere i fan dal vivo all'evento, ma non possiamo più farlo in un modo che ci permetta di dare la priorità alla salute e al benessere sia del pubblico che dei partecipanti. Coloro che hanno acquistato i biglietti riceveranno un rimborso completo automaticamente".

"L'International 2021 inizierà come previsto il 7 ottobre e non vediamo l'ora di accogliere i migliori team di Dota del mondo e condividere l'esperienza online con milioni di fan".

Come riportato da Reuters, queste nuove restrizioni sono state messe in atto in Romania dopo che le nuove infezioni da COVID-19 hanno raggiunto 12.032 casi giovedì 30 settembre. Il paese ha anche il secondo tasso di vaccinazione più basso dell'Unione Europea.

Supponendo che tutto sia ancora "come previsto", la fase a gironi dei campionati di Dota 2 si svolgerà dal 7 al 10 ottobre e il Main Stage inizierà il 12 ottobre. Il 17 ottobre, le due migliori squadre di Dota 2 si "affronteranno per un montepremi di $40.018.195."

Fonte: IGN.