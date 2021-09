G.I. Joe avrà un videogioco AAA targato Wizards of the Coast

Un nuovo videogioco di G.I. Joe sarebbe in lavorazione presso Wizards of the Coast, la società dietro Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons.

Sebbene il progetto non sia stato ancora annunciato ufficialmente, la pagina delle carriere di Wizards of the Coast conferma che la società sta attualmente reclutando un nuovo studio il cui primo progetto sarà un nuovo "gioco di azione/avventura in terza persona AAA" ambientato nell'universo di G.I. Joe. Lo studio avrà sede nella zona di Raleigh-Durham in North Carolina, che è anche il quartier generale dello sviluppatore di Fortnite e Unreal Engine, Epic Games.

I quattro annunci di lavoro aperti rivelano alcuni dettagli più specifici come il fatto che ci saranno combattimenti di qualche tipo e sistemi di progressione, anche se per ora i dettagli sono ancora comunque vaghi.

Dato che il franchise di G.I. Joe ha avuto numerosi merchandise, dalle sue origini come bambola militare snodabile a una serie di cartoni animati e fumetti, arrivando ad una serie di film live-action, non sorprende la scelta di Wizards of The Coast. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli che verranno condivisi in futuro.

