Dying Light 2 giocato in diretta alle 13:00!

A stretto giro dall'uscita delle recensioni di Dying Light 2 (qui potete trovare la nostra), possiamo finalmente mostrarvi il nuovo, ambizioso titolo di Techland e lo faremo attraverso una live che ci porterà ad esplorare gli angoli più oscuri di Villedor, la città distrutta che fa da sfondo all'enorme open world costruito dallo studio polacco.

Il gioco, seguito di quel Dying Light molto apprezzato dal pubblico, propone lo stesso connubio di parkour e zombie, anche se questa volta Techland ha voluto impreziosire la sua opera con una componente RPG che mette costantemente il giocatore di fronte a scelte che hanno un impatto considerevole sulla storia. Dying Light 2 propone inoltre un open world supportato da un level design da antologia, un motivo in più per non perdersi la live di oggi che si concentrerà in gran parte sull'esplorazione del mondo di gioco.

L'appuntamento è fissato per le 13:00 con Gianluca direttamente sul canale ufficiale di Eurogamer.it o attraverso il player in calce qui sotto e sul nostro sito!

Qui trovate la nostra videorecensione: