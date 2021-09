eFootball 2022 è disponibile gratis da oggi. L'inizio del futuro di PES è qui

Konami annuncia oggi il lancio mondiale di eFootball 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam. Il lancio anticipa il primo grande aggiornamento gratuito atteso per questo autunno, qui di seguito trovate tutti i dettagli del comunicato ufficiale e a questo link la possibilità di scaricare il gioco.

Per celebrare l'arrivo di eFootball 2022, ci sarà una campagna eFootball™ Kick-Off al lancio con Match Online e l'evento "Worldwide Clubs". La campagna Match Online permetterà ai giocatori di guadagnare contratti "Accordo al buio" in base al numero di partite online giocate. Gli Accordi al buio offrono ai giocatori la possibilità di ottenere carte calciatori "Leggendari", oggetti che potranno essere usati per migliorare il proprio Creative Team in autunno con l'arrivo del primo Major Update. La campagna Match Online è già attiva e terminerà alla 03:59 dell'8 novembre 2021. Le ricompense nel dettaglio:

Accordo al buoio #1 - ottenibile dopo 10 partite

Accordo al buoio #2 - ottenibile con 15 o più partite

Accordo al buoio #3 - ottenibile con 20 o più partite

L'evento speciale Worldwide Clubs permette ai giocatori di scontrarsi con rivali da tutto il mondo utilizzando i propri club preferiti. Da oggi, i giocatori potranno entrare nell'eFootball™ World, dove potranno godersi partite con team reali sia online sia offline. La modalità Evento Online permette ai giocatori di sfidarsi in eventi uno contro uno. Ogni settimana i giocatori potranno scegliere uno tra gli oltre 200 team con licenza ufficiale e competere in diverse sfide per guadagnare GP che potranno essere usati nel prossimo major update. Una volta che i giocatori avranno selezionato il loro team preferito dovranno usarlo per tutta la durata dell'evento - questa selezione si resetterà al termine dell'evento in corso.

Ci saranno due sfide per ogni evento, completando la prima si sbloccherà la seconda. Non ci saranno limitazioni per il numero di partite consentite, anche dopo il completamento delle sfide. Mentre le ricompense saranno ridotte dopo aver completato per la prima volta l'evento, i giocatori potranno continuare ad aumentare i propri GP sulla base della struttura 'Play to Win' di eFootball™. eFootball™ 2022 offrirà matchmaking online cross-generation (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One), in questo modo i giocatori potranno sperimentare appieno la modalità Evento indipendentemente dalla generazione della loro console. L'evento Worldwide Clubs è già attivo e terminerà alla 03:59 dell'8 novembre 2021.

I giocatori potranno anche giocare offline contro l'IA o contro un amico scegliendo tra nove club partner. I giocatori avranno anche accesso a questi sei stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena ed eFootball Stadium. Tutti i Club Partner eFootball™ licenziati possono essere consultati QUI.

Il major update di questo autunno porterà importanti aggiunte e novità in eFootball™ 2022, tra cui:

Creative Team - create il vostro "dream team" mettendo sotto contratto calciatori e allenatori che meglio si adattano alla vostra formazione ideale e alle vostre tattiche di gioco, poi allenali e rafforzali per prepararli a competere con giocatori di tutto il mondo.

Nuove tipologie di giocatori - ci saranno quattro nuove tipologie di calciatori in eFootball™ 2022: Standard, Trending, Featured e Legendary.

Contratti - i giocatori potranno mettere sotto contratto i calciatori tramite due tipologie di accordo: Contratto al buio e Contratto mirato.

Nuove modalità Match - i giocatori avranno accesso alle modalità eFootball™ Creative League, Tour Event, Challenge Event, Online Quick Match e Online Match Lobby*

*Alcune modalità di gioco saranno attive dopo il lancio della versione v1.0, presto tutti i dettagli.

I giocatori possono prepararsi all'arrivo del major update pre-ordinando il Premium Player Pack. Con il Premium Player Pack i giocatori otterranno 2.800 Monete eFootball™ e sei contratti Accordo al buio. I giocatori riceveranno sei calciatori unici senza duplicati**, ogni calciatore ha la stessa probabilità di essere messo sotto contratto.

**A meno che il giocatore non decida di resettare la selezione

I giocatori che effettueranno il pre-ordine entro la 01:59 dell'11 novembre (termine conclusivo del pre-order) saranno premiato con due contratti Accordo al buio addizionali, portandone il totale a otto invece dei sei garantiti al termine del periodo di pre-order.

L'eFootball 2022 Premium Player Pack è disponibile in pre-order ora per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC Steam a €39.99. I possessori di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE o eFootball PES 2021 LITE potranno acquistare il Premium Player Pack attraverso lo store in-game con uno sconto del 10%.

Infine, i giocatori di lunga data di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE e/o eFootball PES 2021 LITE riceveranno "Bonus Veterani" basati sulla loro collezione di calciatori in-game. Questi Bonus potranno essere utilizzati in eFootball™ 2022. I giocatori potranno ottenere fino a due contratti "Accordo al buio" e 1.000.000 GP:

I contratti "Accordo al buio" saranno assegnati in base al numero di calciatori della Serie Momento Glorioso in possesso:

Da 1 a 5 calciatori - 1x "Accordo al buio"

6 o più calciatori - 2x "Accordo al buio"

Da 1 a 7 calciatori - 300.000 GP

Da 8 a14 calciatori - 500.000 GP

15 o più calciatori - 1.000.000 GP

Il termine ultimo per raggiungere questi traguardi è fissato per le 03:59 del 16 settembre. La distribuzione dei Bonus Veterani terminerà il 23 dicembre 2021 alle 03:59.