eFootball 2022: i fan trollano Konami per la sua grafica e i numerosi glitch

La serie Pro Evolution Soccer è stata rinominata eFootball al lancio del suo 19° capitolo. Uscito di recente, i giocatori sono enormemente delusi dal gioco. I fan di vecchia data di PES sono esasperati con Konami e molti hanno deciso di passare al concorrente, ovvero FIFA.

Su Twitter sono stati pubblicati numerosi video e immagini che mostrano gli esilaranti glitch: tra questi un video in cui vengono mostrati Nicolas Otamendi che lotta per mantenere la palla mentre Pepe continua a spingerlo. Tuttavia ciò che cattura l'attenzione dello spettatore è la spalla del primo che si muove in maniera per nulla naturale.

I fan hanno già iniziato a confrontarlo con FIFA 22. È interessante notare che c'è stato un tempo in cui PES era considerata la serie di giochi di calcio superiore. Aveva una migliore intelligenza artificiale, grafica, controlli e modalità di gioco più profonde. Tuttavia, negli ultimi anni, FIFA sembra aver preso un chiaro vantaggio e FIFA 22 a quanto pare non è da meno. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni tweet.

Il a mangé un certain fruit Otamendi sur #eFootball2022 non ? pic.twitter.com/1I63wI29Mu — FANSDEFUT (@FansdeFUT) September 30, 2021

EA without scanning Messi vs Konami after scanning Messi#FIFA22 #eFootball2022 pic.twitter.com/CroI2UCnZe — Rohit Upadhyay (@yoyorohit07) September 30, 2021

Gonna guess the 'e' in eFootball stands for evil or sumat. Demonic freaks everywhere. pic.twitter.com/cPFpIhIuUn — Steven (@StevenMcinerney) September 30, 2021

Thanks for kill my fav game @play_eFootball #efootball2022 here is a Video with Ansu Fati running like naruto pic.twitter.com/JQ2KRr2RwC — Ricardo Bassricky (@BassRicky_) September 30, 2021

You play Fifa!? Ugh, doesn't that have sliding?! Konami: ?hold my beer?! Hahahaha!!! First game I played. This is without exaggeration one of the worst attemts at a game of any genre on any gen, ever! My my my.. #PS5Share, #eFootball2022 pic.twitter.com/j7wrCwhnfg — ??????? 10 ?? (@Galfano_No_10) September 30, 2021

Konami you really shouldn't have released this in this state. This is bad... I mean really bad.. Like bad bad bad #eFootball2022 pic.twitter.com/6YYDR8XnmT — TheTrueBrits???? (@_TheTrueBrits) September 30, 2021

Sia eFootball 2022 che FIFA 22 sono disponibili su PC e console.