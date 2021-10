eFootball 2022 dopo il lancio disastroso Konami si scusa e promette di migliorare il gioco

Konami ha pubblicato una dichiarazione su eFootball dopo il suo disastroso lancio questa settimana. Come vi abbiamo riportato in alcune notizie, eFootball 2022 non è stato accolto bene dai giocatori che lamentano una grafica al di sotto delle aspettative ed una serie di glitch. Inoltre il gioco su Steam ha una valutazione estremamente negativa.

In una nuova dichiarazione pubblicata in queste ore, Konami ha promesso di migliorare il gioco, arrivando persino a identificare molti dei problemi di gameplay e grafica. Il comunicato indica velocità di passaggio e "operazione di difesa", due aspetti del gioco che sono particolarmente problematici. La dichiarazione indica anche la qualità dei filmati, i volti dei giocatori, i movimenti dei giocatori e il modo in cui funziona la palla.

Fondamentalmente, Konami sta dicendo che praticamente tutto il gioco è da "rifare". La società ha promesso di mettere le cose a posto e ha detto che è previsto un aggiornamento per questo mese.

Konami ha una strada lunga e difficile da percorrere per cambiare le cose da un contraccolpo così devastante e non resta che aspettare e vedere se riuscirà nell'intento.

Fonte: ResetEra