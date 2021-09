eFootball 2022 è uscito oggi ma è già il peggior gioco della storia di Steam

Il successore free-to-play Pro Evolution Soccer targato Konami, ovvero eFootball 2022, è stato lanciato oggi ed è già il gioco con le valutazioni peggiori nella storia di Steam.

Secondo Steam 250, che assegna ai giochi Steam un punteggio determinato dal fatto che i giocatori diano loro una recensione positiva o negativa, combinato con il numero di giocatori che li hanno recensiti, eFootball ha attualmente un punteggio dell'8%. Ciò lo rende inferiore rispetto al precedente gioco con il punteggio peggiore, il titolo di corse del 2011, Flatout 3, che ha un punteggio del 15%.

Se visitiamo Steam, su 4.368 recensioni il titolo ha la valutazione di "Estremamente Negativo". eFootball è stato massacrato senza tante cerimonie dai fan di Pro Evolution Soccer sui social media, con molti che prendono in giro il gameplay e le animazioni del gioco. L'immagine più popolare condivisa tra i giocatori mostra Lionel Messi, la star di copertina del gioco, che sembra molto meno realistico della sua controparte su FIFA 22.

EA without scanning Messi vs Konami after scanning Messi#FIFA22 #eFootball2022 pic.twitter.com/CroI2UCnZe — Rohit Upadhyay (@yoyorohit07) September 30, 2021

"Questo è uno scherzo", scrive un recensore. "La peggior partita di calcio a cui abbia mai giocato. È semplicemente un gioco per cellulare. La palla pesa 100kg, i contatti tra i giocatori sono caotici, niente sembra giusto. È un peccato".

Konami aveva già confermato tramite l'account Twitter ufficiale del gioco che eFootball sarebbe stato "praticamente una demo" al lancio. Ora non ci resta che attendere e vedere se la società lancerà una serie di patch correttive.

Fonte: DSOG