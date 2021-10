Elden Ring in nuovi dettagli su gameplay e difficoltà dal TGS 2021. Difficile ma non spietato?

Mentre Elden Ring non è stato presentato direttamente al Tokyo Game Show 2021, lo streaming Famitsu x Dengeki TGS 2021 del 3 ottobre ha visto la partecipazione di Yasuhiro Kitao di FromSoftware, che ha condiviso alcuni aggiornamenti sullo sviluppo e nuovi dettagli sull'action RPG.

Yasuhiro Kitao è responsabile della promozione, del marketing e della produzione presso FromSoftware e partecipa regolarmente agli eventi. Kitao ha iniziato spiegando che Elden Ring è un tipico gioco FromSoftware con elementi dark fantasy, ma con diverse differenze rispetto ai giochi Souls. Una delle novità è come il gioco sia open world e come sia collegato perfettamente a diversi dungeon.

Avrete dungeon di piccole e medie dimensioni sparsi nel mondo aperto come tunnel sotterranei. E ci sono quelli che Kitao ha chiamato "legacy dungeon" che sono enormi castelli e ambienti tipici che appaiono anche in Demon Souls e Dark Souls. Uno dei modi per godersi il gioco è esplorare la mappa e scoprire ed entrare senza problemi in aree del genere.

I giocatori attraversano il mondo aperto usando un cavallo, chiamato Reima (Ghost Horse), che potete evocare ovunque usando il fischietto. Tranne all'interno dei dungeon. Il mondo è enorme ed è progettato per essere un'altra fonte di pericolo, diverso dal senso di pericolo che avrete nei sotterranei. Kitao ha anche parlato di come il cavallo influenza le battaglie. Ad esempio, come si vede nel gameplay trailer, quando combattete nemici giganti come i draghi, preferirete essere a cavallo. Ma nelle aree più strette, sarà meglio essere a piedi.

Successivamente, Kitao ha spiegato che Elden Ring non ha indicazioni del tipo "vai in questo dungeon dopo". Sarete liberi di esplorare e andare dove volete. A volte potreste essere completamente persi su dove andare dopo, quindi ci sono funzionalità che vi aiuteranno in questi momenti, come le mappe.

Yasuhiro Kitao ha spiegato che, a differenza dei precedenti giochi Souls, potete trovare "pezzi" di mappe nel mondo aperto. Potete quindi aprire la mappa e impostare obiettivi in ​​modo che appaiano come pilastri di luci per guidarvi.

Kitao ha detto che "mentirebbe" se affermasse che Elden Ring sarà facile, ma non è che il gioco sia difficile solo per essere difficile. È progettato in modo che possiate provare un senso di realizzazione quando si riesce a fare qualcosa o quando si scopre qualcosa, e l'alta difficoltà è uno dei modi per raggiungere questo obiettivo.

Tuttavia, ci sono diversi sistemi che rendono il gioco più facile per aiutare i giocatori, come essere in grado di evocare alleati. C'è anche un sistema stealth come in Sekiro che permette di pugnalare alle spalle e oneshot. E se il dungeon che avete appena raggiunto è troppo difficile, sarete sempre in grado di trovare dungeon più facili per salire di livello, quindi anche questo aiuterà molto i giocatori.

Yasuhiro Kitao ha concluso ringraziando i fan che non si sono dimenticati di Elden Ring anche dopo che gli sviluppatori sono rimasti in silenzio per due anni. Ha aggiunto che lo sviluppo sta procedendo senza intoppi e che faranno del loro meglio per rispondere alle aspettative dei fan.

Elden Ring sarà lanciato il 21 gennaio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Dualshockers.