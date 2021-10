'Elden Ring è nelle fasi finali dello sviluppo' e i rinvii sembrano scongiurati

I fan di FromSoftware preoccupati per le poche informazioni su Elden Ring, mentre si avvicina al lancio, saranno felici di sapere che l'attesissimo gioco è attualmente nelle sue fasi finali di sviluppo, secondo il manager dello studio Yasuhiro Kitao.

In un recente video di Famitsu, sono state condivise notizie sullo stato di sviluppo di Elden Ring e altre curiosità interessanti, come il fatto che il gioco non avrà missioni secondarie. La mappa di Elden Ring è stata descritta come "insolita", poiché richiederà ai giocatori di ricostruire la mappa da soli acquisendo diverse parti di essa.

Il marketing sta lentamente iniziando, con i poster promozionali di Elden Ring che si stanno facendo strada sui siti di rivenditori come Gamestop. Dato che il nome di George R. R. Martin è collegato al progetto, c'è una possibilità che Elden Ring attiri un pubblico molto più ampio rispetto ai precedenti giochi dello studio.

Questa potenziale "portata maggiore" è stata presa in considerazione durante il processo di sviluppo. Sebbene Elden Ring non presenterà i tradizionali livelli di difficoltà, il team ha assicurato al pubblico che il gioco sarà un'esperienza "più tollerante".

Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamepur.