Elden Ring celebra la co-op tra Senzaluce e il mondo di gioco in una nuova ispirata immagine

Senza dubbio Elden Ring è uno dei titoli più attesi del momento, non solo perché al timone c'è FromSoftware, studio amato dai giocatori di Bloodborne e Dark Souls, ma perché anche George RR Martin, scrittore della serie "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" ha collaborato alla storia e al mondo di gioco.

Ogni nuova informazione su Elden Ring, che sia sotto forma di immagini o dettagli scritti, è ben accetta. In questo caso parliamo di immagini, o meglio, di una sola che però ci dice molto sul gioco. Accompagnata dalla frase "L'amicizia tra i Senzaluce è un dono prezioso in questa terra ostile", l'immagine ci mostra tre personaggi che varcano il mondo open world di Elden Ring.

Il "Senzaluce" altri non è che il protagonista del gioco, quindi quello che dovrà manovrare il giocatore e la presenza di questi amici potrebbe benissimo riferirsi alla modalità co-op online che sarà presente una volta che Elden Ring uscirà. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questa nuova immagine.

Friendship among Tarnished is a cherished gift in this fierce land.#ELDENRING pic.twitter.com/7ZUbDMuLQr — ELDEN RING (@ELDENRING) October 1, 2021

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 21 gennaio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.