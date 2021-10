Elden Ring in nuovi dettagli focalizzati sulla sua 'mappa particolare'

Con l'arrivo di Elden Ring il prossimo anno, FromSoftware è rimasto relativamente silenzioso dalle ultime anteprime ad agosto. Ora tuttavia il produttore Yasuhiro Kitao ha condiviso alcuni brevi dettagli durante il Tokyo Game Show. Sappiamo che Elden Ring è nelle sue fasi finali di sviluppo e che lo studio sta procedendo tranquillamente e senza intoppi.

Grazie ad un'ulteriore traduzione pubblicata sul subreddit del gioco, abbiamo anche qualche informazione in più. Sappiamo da tempo che Elden Ring si svolge in una mappa open world, in cui verrà data molta libertà ai giocatori su come procedere nelle varie sfide. Kitao ha aggiunto che Elden Ring avrà una "struttura della mappa insolita" e che i giocatori possono aspettarsi di vedere cos e mai viste prima in un gioco FromSoftware. Questa mappa consentirà di esplorare qualsiasi anfratto del mondo di gioco ma in qualche modo "avviserà" il giocatore se si dovesse trovare in difficoltà.

I frammenti di mappe fisiche saranno anche collezionabili sul campo e vi permetteranno di segnare i punti di interesse in cui volete dirigervi e creare inoltre un raggio di luce nel cielo per farvi da guida. I checkpoint nel mondo aperto offriranno una sorta di guida per appunto guidarvi lungo la mappa, ma non sappiamo ancora sotto quali forme.

Elden Ring ha una data di uscita fissata per il 21 gennaio 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: VG247