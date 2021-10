Epic Games Store si prepara ad accogliere gli Obiettivi per i suoi giochi

Epic Games pian piano continua a lavorare su nuovissime feature per il suo store e questa sicuramente piacerà a tantissimi giocatori. La prossima settimana il negozio riceverà infatti gli Obiettivi: il nuovo strumento sarà a disposizione di tutti gli sviluppatori che vorranno attivare gli obiettivi nei rispettivi giochi in modo semplice e veloce.

Alcuni di questi lo avranno già implementato dal primo giorno: Hades, Rocket League, Pillars of Eternity, Zombie Army 4 e Humankind tra molti altri. Come già accade su console PlayStation, Xbox e Steam, i giocatori dovranno completare alcune attività specifiche per sbloccare gli obiettivi. Ognuno di loro garantirà una certa quantità di esperienza che varierà a seconda della loro categoria.

Sarà necessario raggiungere 1.000 punti per raggiungere il conseguimento del platino:

Bronzo: da 5 a 45 punti esperienza

Argento: da 50 a 95 punti esperienza

Oro: da 100 a 200 punti esperienza

Platino: 250 punti esperienza

Un'idea di come funzioneranno gli obiettivi.

Nella scheda del prodotto di ogni gioco potrete consultare le informazioni corrispondenti sugli obiettivi, che a loro volta rifletteranno i progressi che abbiamo fatto in essi, così come quelli che sono stati raggiunti e quelli che rimangono in attesa di essere finalizzati.

Fonte: PCGamesN