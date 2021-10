Esport in continua crescita: gli spettatori saranno 519 milioni nel 2024

Di anno in anno, le competizioni di Esport prendono sempre più piede e, dalla nicchia da cui sono partiti, stanno diventando un fenomeno sempre più inarrestabile, certamente acuito anche dalle particolari condizioni del biennio 2020-2021.

Secondo la Consumer Technology Association, per il 2024 vedremo il pubblico globale per questo tipo di competizioni salire all'enorme cifra di 519 milioni: si calcola che l'anno scorso gli spettatori fossero circa 300 milioni.

La crescita maggiore arriverà dai mercati statunitense ed europeo, con gli USA in crescita del 129% e paesi come Francia, Germania e UK in salita del 78%, per un totale rispettivo di 48 e e 32 milioni.

Crescono gli spettatori ma anche i praticanti: dai 121 milioni passeremo ai 266 milioni di partecipanti, campioni o aspiranti tali che siano. Si tratta di giocatori che trascenderanno il concetto di "semplice appassionato" allenandosi l'84% in più rispetto al giocatore medio.

Fonte: Gamesindustry.biz