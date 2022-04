Eurogamer si aggiorna e si prende una piccola 'pausa' tecnica

Questo fine settimana ci sono delle novità in arrivo per Eurogamer.it e per tutto il Gamer Network.

In vista di un rinnovamento pensato per migliorare il sito dal punto di vista tecnico, nel pomeriggio di oggi partirà un aggiornamento che porterà alla migrazione di tutto il database del network in una nuova infrastruttura.

A partire dalle 15.00 di oggi e fino alla conclusione del processo che, salvo imprevisti, dovrebbe terminare questo weekend, non avremo dunque la possibilità di aggiornare il sito.

Il nuovo Eurogamer, visivamente molto simile a quello che conoscete, presenterà rinnovati strumenti di moderazione, un'infrastruttura più moderna ed efficiente, e una migliore gestione dei flussi lavorativi interni. Ci si rivede lunedì, come sempre, con le ultime novità, le recensioni e analisi le sul nostro amato mondo dei videogiochi!