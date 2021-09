Evolution Championship Series (EVO) è uno dei più grandi eventi di eSport negli Stati Uniti. È un evento annuale incentrato sui giochi di combattimento. L'EVO 2020 Showcase dal vivo è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19, con rimborsi per i biglietti e per le prenotazioni di hotel.

I tornei online per EVO 2020 avrebbero dovuto sostituire l'evento, ma diverse società hanno dovuto ritirarsi a causa di accuse di cattiva condotta sessuale sollevate contro il CEO di EVO Joey Cuellar nel 2020. Cuellar da allora è stato sostituito da Tony Cannon, che è subentrato come CEO ad interim. Il 18 marzo, Sony Interactive Entertainment e l'agenzia di talenti Endeavour hanno acquisito EVO.

EVO Showcase 2021 doveva essere il grande ritorno dell'evento. Era programmato come seguito di EVO Online 2021, che presentava giochi come Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition, Tekken 7 e Skullgirls: 2nd Encore. EVO Online 2021 si è svolto dal 6 all'8 agosto per poi proseguire dal 13 al 15 agosto.

EVO Showcase 2021 avrebbe dovuto svolgersi a Las Vegas e si sarebbe svolto dal 27 al 28 novembre. I giocatori incoronati campioni regionali durante EVO 2021 Online si sarebbero incontrati per affrontarsi. Sfortunatamente, a causa delle continue complicazioni della pandemia di COVID-19, nonché dell'ascesa della variante Delta negli Stati Uniti, EVO Showcase 2021 è stato ufficialmente cancellato. Il messaggio di cancellazione di EVO è stato condiviso sull'account Twitter ufficiale di EVO.

