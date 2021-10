Facebook si scusa per il down che ha bloccato la VR di Oculus e altri giochi

Il boss di Facebook, Mark Zuckerberg, si è scusato per il lungo periodo di inattività della scorsa notte che ha colpito il social network e tutti i suoi servizi connessi.

I giochi e le app di Oculus non sono stati disponibili per l'accesso, mentre sono stati colpiti anche i giochi che utilizzano Facebook come metodo di accesso (come Pokémon Go).

"Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti", ha scritto Oculus su Twitter la scorsa notte, un messaggio preconfezionato condiviso da molti servizi di Facebook. "Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi".

Oculus, così come Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, è rimasto non disponibile per circa sei ore.

I report dall'interno del quartier generale di Facebook hanno dipinto una scena caotica con i dipendenti incapaci di accedere ai sistemi di sicurezza interni e alla posta elettronica.

"Ci scusiamo per l'interruzione di oggi", ha scritto Zuckerberg su Facebook, quando i numerosi servizi della sua azienda hanno iniziato a tornare online. "So quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete."

We?re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We?re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Oculus (@oculus) October 4, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Quindi, cosa ha causato il problema? Nonostante le voci su una sorta di massiccio tentativo di attacco DDOS, tutti i segnali hanno indicato un aggiornamento di routine all'interno di Facebook che è andato fuori controllo accidentalmente.

Fonte: Eurogamer.net.