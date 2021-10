Far Cry 6 giocato in diretta alle 21 su next-gen!

Una delle serie di punta di Ubisoft torna con un capitolo che ancora una volta ci chiederà di affrontare un carismatico villain interpretato questa volta dal talentuosissimo Giancarlo Esposito (Gus di Breaking Bad e molto altro).

Far Cry 6 ci trasporterà sull'isola di Yara dove ci ritroveremo a capo di una vera e propria guerriglia contro "El Presidente", Antón Castillo, un uomo di potere che all'apparenza vuole il meglio per la sua nazione ma che allo stesso tempo non si fa alcuno scrupolo per riuscirci.

Questa sera alle 21 il nostro Gianluca Musso giocherà in diretta a Far Cry 6 su Xbox Series X svelando pregi e difetti di questo nuovo Far Cry. Appuntamento qui in calce, sulle pagine del nostro sito e sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings