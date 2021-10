Far Cry 6 nei voti delle recensioni della critica

È quasi ora per i giocatori di mettere le mani su un nuovo gioco di Far Cry. Dopo un lungo periodo di silenzio radio e un paio di rinvii, Far Cry 6 esce finalmente questa settimana.

Il nuovo gioco porta la serie nell'isola immaginaria di Yara: il paese è governato da un dittatore - Anton Castillo - interpretato da Giancarlo Esposito, il cui regime spietato spinge le persone a unirsi e opporsi a lui, dando il via a una rivoluzione. I giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas (maschio o femmina), un guerrigliero che si unisce ad altri per liberare Yara.

La novità di Far Cry 6 è la capacità di riporre le armi quando siete vicini a guardie e pattuglie, consentendovi così di mimetizzarvi per evitare di essere scoperti, dandovi il tempo inoltre di creare trappole e imboscate. Ma sarà piaciuto alla stampa specializzata questo nuovo capitolo targato Ubisoft? Di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni dei voti.

Fonte: Metacritic