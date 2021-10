Far Cry 6 potrebbe aver svelato un gioco multiplayer ambientato nel mondo di Far Cry

Lo YouTuber JorRaptor, che ha giocato a Far Cry 6 prima della sua uscita ufficiale, ha individuato un codice QR stampato sul lato di una cassa trovata all'inizio del gioco. Quando questo codice viene scansionato con un telefono cellulare, indirizza il giocatore a un breve video di sei secondi che mostra il tamburo di una pistola in stile cartone animato.

Il video mostra brevemente un'inquadratura di una mappa con tre frecce su di essa, secondo cui le teorie di JorRaptor dovrebbero rappresentare i giocatori. La mappa mostra uno scenario simile a quello di Far Cry 4 e mostra anche dei segnalini che suggeriscono che i giocatori troveranno animali specifici in quelle aree.

C'è poi la scena in cui un giocatore viene attaccato da un animale corazzato, seguito da colpi di pistola e schizzi di sangue sulla mappa. JorRaptor osserva che le sezioni open world dei precedenti giochi di Far Cry supportavano solo due giocatori, suggerendo che il video potrebbe svelare una nuova funzionalità o forse un nuovo gioco spin-off multiplayer.

Per adesso non c'è nessun dettaglio da parte di Ubisoft, perciò non ci resta che attendere. Far Cry 6 verrà lanciato il 7 ottobre 2021 per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: PSU