FIFA 22: annunciato il programma per l'Esport

Electronic Arts e FIFA hanno annunciato l'intero programma Esport dedicato a FIFA 22, in cui giocatori di 70 paesi si sfideranno in uno dei tornei più grandi e importanti al mondo. Negli scontri 1v1 e 2v2, i giocatori possono rappresentare loro stessi, organizzazioni esports riconosciute a livello mondiale, club di calcio del mondo reale e la loro nazione in una serie diversificata di eventi esports FIFA.

"Il gioco competitivo FIFA è il futuro dell'intrattenimento globale degli esport, migliorando il modo in cui i fan vivono il gioco che amano", ha detto Brent Koning, VP, EA SPORTS Competitive Gaming. "FIFA possiede la piattaforma fondamentale per gli appassionati di calcio di tutto il mondo che vogliono cimentarsi con una propria sfida sportiva. Grazie alla collaborazione con la FIFA, l'attrattività mainstream degli esport è evidente".

"I nuovi arrivati, così come le superstar affermate ─ individualmente o come squadra - ispireranno intere nazioni di giocatori di EA SPORTS FIFA e avranno l'opportunità di rendere famoso il loro gioco", ha detto Christian Volk, Direttore di eFootball e Gaming di FIFA. "Una stagione memorabile piena di emozionanti storie competitive di FIFA che affascinerà una fanbase globale grazie a questo ecosistema allargato".

Le competizioni saranno tre: FIFAe Club Series 2022, FIFAe Nations Series 2022 e EA SPORTS FIFA 22 Global Series che porta alla FIFAe World Cup 2022, che si svolgeranno nell'estate del prossimo anno. Le qualificazioni per l'1v1 inizieranno il 27 novembre, stesso mese anche per le qualificazioni 2v2 del FIFAe Nations Series 2022. Tutte le informazioni a questo link.