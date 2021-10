FIFA 22 e eFootball 2022 a confronto in un nuovo video tra grafica e gameplay

FIFA 22 è ora disponibile su tutte le piattaforme, mentre eFootball 2022 è arrivato un giorno in anticipo rendendolo disponibile al pubblico in formato free-to-play. Nel caso del titolo di Konami, l'accoglienza da parte del pubblico non è stata delle migliori. Attualmente l'opera è la peggiore di tutte su Steam: ora, attraverso un video confronto possiamo dare uno sguardo ai due giochi.

Il video, pubblicato dallo YouTuber Cycu1, inizia con una serie di confronti legati ad una partita tra Bayern Monaco e Manchester UTD. Per quanto riguarda la fisica, la palla si deforma in FIFA 22 quando colpisce la scarpa di un giocatore, cosa che non accade in eFootball 2022. Quando la palla viene introdotta in porta, le reti rispondono di conseguenza durante tutto il goal in FIFA 22, sebbene in eFootball 2022 osserviamo che la reazione è focalizzata sull'area in cui la palla colpisce.

Ma la vera differenza in cui vince il titolo di EA Sports è la grafica: il video mette a confronto da vicino i volti di alcuni dei giocatori più noti e senza dubbio i volti in FIFA 22 sono più accurati rispetto alla controparte di eFootball 2022. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Sia eFootball 2022 che FIFA 22 sono disponibili su PC e console.