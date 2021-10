FIFA 22 per Switch massacrato nei primi voti! 2/10, 'nessun rispetto per i giocatori'

FIFA 22 è approdato anche su Nintendo Switch e le prime recensioni non sono per niente lusinghiere. Su Metacritic, per adesso le recensioni fatte dalla stampa specializzata sono 2 ed entrambe danno una valutazione di 2/10. Le altre valutazioni arrivano dai giocatori e mostrano comunque un quadro tragico: la valutazione media del gioco insomma si aggira intorno ai 2.5.

Prendendo in esame la recensione di IGN, il sito web afferma che in sostanza la versione di FIFA 22 altri non è che quella di FIFA 19 in quanto non presenta nessuna nuova feature. "Non è stato fatto alcun tentativo genuino di fornire un prodotto migliorato, in alcun modo tangibile, e FIFA su Switch è davvero semplicemente offensivo a questo punto" si legge.

FIFA 22 su Switch nelle note finali di IGN è "l'ultimo esempio di aver poco o nessun rispetto nei confronti di una base di giocatori a cui viene chiesto di pagare un prezzo premium per un prodotto praticamente invariato". Una vera tegola per il titolo calcistico di EA Sports insomma.

FIFA 22 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Fonte: Metacritic