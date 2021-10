FIFA 22 è ora disponibile e festeggia il lancio con un nuovissimo trailer

Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts Inc celebra il lancio da record di FIFA 22, in cui i giocatori possono sperimentare la rivoluzionaria tecnologia di gioco HyperMotion di nuova generazione su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia. L'innovazione riguarda tutte le modalità di gioco, inclusi i tornei Arcade VOLTA FOOTBALL, i nuovissimi FIFA Ultimate Team Heroes e molto altro. FIFA 22 è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin e Steam, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. La superstar del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, sulla copertina del gioco per il secondo anno consecutivo.

Più giocatori che mai stanno sperimentando il gioco attraverso l'accesso anticipato con oltre 5,2 milioni di giocatori in tutto il mondo che stanno già provando l'emozione di FIFA 22. Già oltre 131 milioni di partite sono state giocate in tutte le modalità e sono state già create 4,6 milioni di squadre. "In EA SPORTS, la nostra esperienza calcistica premium rappresenta molto più di un gioco. È una comunità vibrante ed energica in cui decine di milioni di fan si connettono oltre i confini e le culture", ha affermato David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FIFA. "Attraverso accordi di licenza con oltre 300 partner, creiamo mondi calcistici immersivi e autentici che consentono ai nostri giocatori di connettersi con i campionati, le squadre e i talenti che rendono il calcio una passione universale. Il titolo di quest'anno è ad oggi la nostra migliore rappresentazione del potere del calcio".

Basato sulla tecnologia HyperMotion, FIFA 22 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia combina l'avanzatissima 11v11 Match Capture e una tecnologia proprietaria di machine learning per offrire l'esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva, generando emozioni pure, passione e fisicità sul campo. La tecnologia HyperMotion ha consentito per la prima volta in assoluto di acquisire il motion capture di 22 calciatori professionisti che giocano simultaneamente ad alta intensità. L'algoritmo di apprendimento proprietario di EA impara dall'analisi di oltre 8,7 milioni di fotogrammi di match capture, quindi scrive nuove animazioni in tempo reale per creare movimenti calcistici naturali attraverso una grande varietà di interazioni sul campo. Che si tratti di un tiro, un passaggio o un cross, la tecnologia HyperMotion trasforma il modo in cui i giocatori si muovono con e senza palla.

FIFA 22 presenta anche un'innovazione nella popolare modalità FIFA Ultimate Team (FUT) e ridisegna il modo in cui i giocatori competono in Division Rivals e FUT Champions, creando un modo più accessibile per testare le proprie abilità e progredire contro altri giocatori. Il nuovo titolo introduce anche FUT Heroes, mettendo in mostra giocatori indimenticabili e dando ai fan l'opportunità di rivivere l'emozione dei momenti che hanno fatto guadagnare loro un posto nella squadra dei FUT 22 Heroes.

VOLTA FOOTBALL ritorna con più stile e nuove modalità per i fan, attraverso cui esprimere il proprio stile e connettersi con la propria squadra, con un gameplay rivisto che premia i giocatori per la loro abilità con la palla e un nuovo sistema di progressione stagionale che consente ai giocatori di guadagnare XP per tutti i premi in VOLTA FOOTBALL, qualunque sia la modalità in cui giocano.

I Pro Club offriranno ai giocatori nuove opzioni di personalizzazione per far risaltare il loro club e consentiranno ai fan di sperimentare un sistema di crescita dei giocatori che permette di controllare lo sviluppo del proprio Virtual Pro, con un gioco social semplificato che rende più facile che mai trovare la prossima partita. FIFA 22 vedrà anche l'introduzione per la prima volta di professionisti femminili nella modalità.