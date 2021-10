FIFA 22 in UK registra un calo del 35% nelle vendite fisiche rispetto a FIFA 21

Anche se può essere considerato uno dei più grandi lanci dell'anno, FIFA 22 continua una forte tendenza al ribasso per il franchise per quanto riguarda la vendita al dettaglio nel Regno Unito.

Le vendite in scatola della settimana di lancio di FIFA 22 sono diminuite di oltre il 35% rispetto a FIFA 21, che a sua volta è diminuito di oltre il 42% rispetto a FIFA 20.

Questo si basa sui dati di vendita dei giochi fisici forniti da GfK.

Questo non significa che FIFA abbia avuto cattive prestazioni. In effetti, l'anno scorso, le vendite di download di lancio di FIFA 21 sono aumentate del 31% rispetto all'anno precedente. Vedremo le prestazioni download per FIFA 22 più avanti, quando verranno pubblicate le classifiche GSD.

Vale la pena notare che FIFA tende a diminuire durante i primi anni delle nuove console, con i consumatori divisi su due generazioni di hardware.

Il 41% delle vendite di FIFA 22 è avvenuto su PS4, il 27% su Xbox One, il 23% su PS5, il 5% su Nintendo Switch e il 4% su Xbox Series S e X.

Significa che il numero 1 della scorsa settimana, Mario Kart 8: Deluxe, scende ovviamente alla posizione numero 2. Ma è stata comunque una buona settimana per Mario Kart, che ha registrato un aumento delle vendite del 15% settimana su settimana. È la terza settimana consecutiva di crescita delle vendite per il gioco di Nintendo.

Alla n.3 c'è la new entry Sonic Colors Ultimate. Il 53% delle vendite è avvenuto su Nintendo Switch, il 32% su PS4 e il 15% su Xbox One. Il gioco Sega tiene a bada Hot Wheels Unleashed alla posizione n.4. Il titolo di corse di Milestone si è comportato meglio su PS5, che ha rappresentato il 39% delle vendite. Il 27% delle vendite di Hot Wheels è avvenuto su Switch, il 14% su PS4, l'11% su Xbox One e l'8% su Xbox Series X e S.

Altre console PS5 sono state lanciate al dettaglio la scorsa settimana, il che ha causato un aumento delle vendite per i giochi sviluppati da Sony sulla piattaforma. Spider-Man: Miles Morales è alla posizione numero 6 dopo un aumento delle vendite del 165% e Ratchet & Clank: Rift Apart torna in classifica alla numero 11 grazie a un picco delle vendite del 321%. Anche Ghost of Tsushima: Director's Cut torna in classifica (alla numero 19) dopo un aumento delle vendite del 134%.

Lost Judgment è sceso dalla posizione n.4 alla n.40 dopo un calo delle vendite del 76%, mentre Death Stranding: Director's Cut è completamente scomparso dalle classifiche.

Il recente Deathloop scende alla posizione numero 12 dopo un calo delle vendite del 41%.

Ecco la top ten di GfK per la settimana terminata il 2 ottobre 2021:

FIFA 22 Mario Kart 8: Deluxe Sonic Colours Ultimate Hot Wheels Unleashed Minecraft (Switch) Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons F1 2021 Grand Theft Auto 5 Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Fonte: Gamesindustry.biz.