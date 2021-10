FIFA 22 Ultimate Team ora mette in vendita anche oggetti cosmetici in stile anime

Con l'uscita di FIFA 22 tantissimi giocatori desiderano lanciarsi nuovamente nella modalità online principale del gioco, ossia FIFA Ultimate Team. Oltre alla possibilità di creare la propria squadra, FUT dà anche modo agli utenti di personalizzarla, con vari oggetti cosmetici ottenibili con i crediti di gioco.

Con il lancio del gioco, avvenuto in tutto il mondo, sono quindi comparsi anche i primi di questi cosmetici in vendita nello shop del negozio e, sorprendentemente, è possibile trovare alcuni elementi in un evidente stile "anime" insolito per FIFA. Questi sono inoltre dedicati ad un personaggio inedito di nome Mirai, che sembra essere stato creato da EA proprio per l'occasione.

Il pacchetto "Mirai" include diversi elementi estetici, come oggetti decorativi per lo stadio e le stesse divise dei giocatori, oltre che un badge e un banner speciali e diverso altro. Il bundle completo, che sarà disponibile per circa una settimana, è proposto alla modica cifra di 135.000 monete FUT, equivalenti a 1500 FIFA Points (poco meno di 14,99€).

Su Reddit si sono già scatenati i commenti sul fatto che si tratti di uno stile che poco ha a che fare con FIFA, tuttavia sembra che EA stia pensando di intraprendere la strada già intrapresa da fenomeni come lo stesso Fortnite, che amalgamano gli elementi cosmetici in game ad controparti più o meno reali della cultura pop.

Fonte: Eurogamer.net