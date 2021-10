Final Fantasy VII: The First Soldier, il battle royale di Square Enix si mostra in un trailer gameplay

Square Enix sta entrando nell'arena del battle royale con Final Fantasy VII The First Soldier, uno sparatutto multiplayer che altri non è che uno degli spin-off più inaspettati dell'iconica serie JRPG.

Dopo la closed beta di giugno, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, in arrivo su iOS e Android entro la fine dell'anno. Non è chiaro se si tratterà di una versione globale o all'inizio sarà region lock.

Ambientato trent'anni prima degli eventi di Final Fantasy VII, i giocatori si uniranno ai ranghi potenziati di combattenti militari di Shinra. Anche se ci sono sicuramente delle vibrazioni da battle royale, con Chocobo cavalcabili e motociclette, oltre a distributori automatici pieni di armi, avrete a disposizione alcuni personaggi tra cui scegliere: Guerriero, Stregone, Monaco, Ranger, Ninja e Square Enix ha aggiunto più elementi PvE con mostri da combattere nella mappa del mondo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Per quanto riguarda Final Fantasy 7 Remake sappiamo che il team è al lavoro sul secondo capitolo del gioco, ma attualmente non ci sono nuovi dettagli.

Fonte: Twinfinite