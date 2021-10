Final Fantasy XVI procede spedito, novità sullo sviluppo dal Tokyo Game Show

Durante una diretta streaming dal Tokyo Game Show, sono intervenuti Naoki Yoshida e Hironobu Sakaguchi, rispettivamente producer di Final Fantasy XVI e il creatore della serie Square Enix, per riportare alcuni aggiornamenti sullo sviluppo del sedicedimo capitolo della saga.

Purtroppo il gioco è stato effettivamente assente nella presentazione Square Enix alla fiera nipponica, tuttavia c'è stato comunque spazio per parlare dello stato dei lavori sul titolo: Yoshida ha dichiarato che lo scenario principale di Final Fantasy XVI è sostanzialmente completo, mentre Sakaguchi ha confermato la natura radicalmente fantasy del progetto.

Anche il design e lo sviluppo delle quest secondarie risulta essere quasi completo, così come i modelli dei personaggi: il team ha ora necessità del tempo per verificare e adattare il livello qualitativo del prodotto. Non dovrebbe dunque mancare molto per avere informazioni più succose da Square Enix, come ad esempio una finestra di lancio più precisa, ipotizzata al momento per il 2022.

Final Fantasy XVI sarà disponibile in esclusiva temporale console su PlayStation 5 e su PC.

Fonte: Twinfinite