Fortnite accoglie la nuova skin di Tom Hardy nei panni di Venom

Sono numerosi ormai i personaggi famosi ad aver fatto la propria apparizione nel Battle Royale più famoso di sempre: è ora il turno di Tom Hardy con il suo Venom, ora disponibile nello shop di Fortnite. L'attore inglese, famoso per le sue interpretazioni, tra le altre, ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e The Revenant, ha interpretato proprio Eddie Brock alias Venom nell'adattamento cinematografico dedicato al personaggio.

Naturalmente, questa apparizione si lega al lancio ormai imminente del secondo film dedicato al simbionte, ossia Venom: Let There Be Carnage, che uscirà nei cinema il 14 ottobre prossimo.

Non è la prima volta che Venom fa la sua apparizione in Fortnite con una skin, ma questa volta l'aspetto del personaggio è ispirato direttamente al design presente nel film e inoltre propone una serie di oggetti estetici in bundle da abbinare.

Questa direzione presa dalla creatura di Epic Games prosegue ormai da diverso tempo e negli scorsi mesi ad essere inseriti in Fortnite sono state altre celebrità, del calibro di LeBron James, Ryan Reynolds, Ariana Grande e anche il calciatore Harry Kane.

Fonte: eurogamer.net