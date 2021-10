Forza Horizon 5 in tanti dettagli su Stagioni, personalizzazione e tutti gli achievement

Playground Games ha pubblicato il suo ultimo video della serie Forza Horizon 5 Let's Go! incentrato su una varietà di cose, incluso l'approccio aggiornato del gioco alle stagioni (o Series come vengono chiamate in Forza Horizon), la personalizzazione del personaggio e le Horizon Stories più grandi e migliori.

Inoltre, è stato confermato che la DMC DeLorean sta tornando in Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 Series 1 prenderà il via l'11 novembre e Playground promette che gli update futuri si evolveranno e aggiorneranno la mappa del gioco, in modo simile a come vengono gestite le stagioni nei giochi Battle Royale.

Per quanto riguarda le Horizon Stories, ora saranno più profonde, con più capitoli, percorsi ramificati e altro ancora.

Infine, sul sito ufficiale di Xbox, è stata rivelata una lunga lista con tutti gli achievement.

Forza Horizon 5 arriverà su PC, Xbox One, and Xbox Series X/S il 9 novembre.

Fonte: Wccftech.