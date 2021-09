Frank and Drake: Frankenstein e Dracula sono coinquilini in una particolare avventura

Cosa succederebbe se Frankenstein e Dracula fossero dei ventenni "qualunque" che condividono un appartamento? Lo scopriamo in Frank and Drake, singolare avventura grafica che ci pone nei panni di entrambi a tempi alternati. Frank di giorno, Drake, come facilmente intuibile, di notte.

Il concept, come possiamo vedere dal trailer, è quello della vita quotidiana dei due individui, divisa tra elementi decisamente "speciali" e mansioni ordinarie come sistemare la spesa o riparare una bicicletta.

Il focus è volutamente ipernarrativo, con le storie che si svelano pian piano anche a seconda di come decidiamo di affrontare la giornata e la vita da coinquilino (se Drake vi chiede di chiudergli le finestre in notturna per evitare che trapeli la luce forse non è il caso di dimenticarsene!).

Il gioco, dalla grafica che combina animazioni 2D, 3D e rotoscoping, sarà disponibile per PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox nella primavera del 2022. La demo su Steam è già disponibile nella pagina del gioco.